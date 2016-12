Replay Amour secret - épisode 47

Julio rattrape Maria Lucia pour lui donner des explications sur ce qu’elle a entendu. Adela cherche à savoir ce qu’Altair veut de Carlos Ernesto et lui dit qu’elle est au courant qu’elle et son fils étaient amants. Elle lui demande de le laisser tranquille. Carlos Ernesto entend dire que la réputation de la société se dégrade à cause de l’instabilité de son frère Léonardo. Au même moment, celui-ci essaie de raisonner son fils Léo mais il lui tient tête. Les enfants sont en train d’organiser une fuite afin de partir à la rencontre d’Irène.