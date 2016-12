Replay Amour secret - épisode 46

Julio annonce à sa tante ainsi qu’à ses frères et sœur que son père a décidé de ne plus suspendre le mariage prévu avec Irène. Après enquête, l’endroit où se cache Léo est trouvé et son père Léonardo part à sa rencontre. Trinidad s’inquiète pour ses filles mais plus particulièrement pour Maria Lucia qui est allée rencontrer Virginia. Elle demande à Lupe de ne jamais dévoiler à Maria Lucia le grand secret qu’elle lui cache depuis des années. Adela invite Altair chez elle afin de lui demander ce qu'elle trame avec son fils Carlos Ernesto. Pendant ce temps, celui-ci essaie de convaincre Irène de renoncer à son mariage avec Léonardo. Maria Lucia a entendu Julio et Fernando discuter du pari qu’ils avaient fait sur elle et Sandra.