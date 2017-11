Replay Amour Secret - épisode 270

La tension est palpable entre les deux ex amants. Pendant ce temps, Rébéca rentre à la maison après avoir passé la nuit avec Edgar. Agustina l’accoste et lui pose des questions qui ne trouveront que des réponses évasives de sa part. Maria Lucia rend visite à Léo en prison et voient arriver Oriana au moment où ils commencent à évoquer leur relation. Carlos exige d’Alejandra de laisser tomber les charges contre Léo et face à son refus, il la menace de renvoi. Il lui jette à la figure qu’elle ne sera jamais une Ferrandiz.