Replay Amour Secret - épisode 269

Agustina entend Julio dire à son père qu’il est responsable de ce qui arrive à Léo. Agustina affronte violemment Julio et ce dernier, face à la menace de l’exposer à son père, lui ment en disant qu’il essayait juste d’impressionner Fernando. Tony rend visite à Léo en prison et ce dernier se plaint du manque d’attention de sa famille. Maria Lucia se voit réprimandée par sa grand-mère à cause de la lettre de léo qu’elle a lue. Léonardo, Irène et Maribel sont logés dans un hôtel en dehors de la ville. Ils sont là pour la recherche des formules de Galeanos.