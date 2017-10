Replay Amour Secret - épisode 255

Rébéca affronte Agustina lorsqu’elle a découvert que cette dernière a vu Edgar et elle s’embrasser. Elle lui propose de l’argent, Léonardo et même les enfants contre son silence. Léonardo sermone Julio pour ce qu’il a fait à Léo. Julio justifie son geste par le fait qu’il se sent exclus de la famille. Pour remédier à celà, Léonardo lui offre un poste dans la société mais à condition qu’ils présente des excuses à son frère et à Maria Lucia.