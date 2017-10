Replay Amour Secret - épisode 254

Maria Lucia est triste car elle pense que Léo la trompe et demande à Sandra de le bloquer sur leurs réseaux sociaux. Léo appelle Maria Lucia mais c’est Trinidad qui répond et lui interdit de rappeler sa petite fille. Alejandra avoue à Rodrigo qu’elle est amoureuse de lui. Trinidad fait des excuses à Anzola pour s’être mal comporté envers lui. Agustina voit Rébéca et le Dr Edgar s’embrassant dans son cabinet.