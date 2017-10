Replay Amour Secret - épisode 248

Julio poste sur internet des photos montées de Léo avec une fille pour faire du mal à Maria Lucia. Cette dernière se sent trahie. Sandra rencontre Jorge pour en apprendre plus sur le voyage de Léo et de son attitude. Virginia est à la recherche d’un travail après avoir rompu avec Carlos. Léonardo et Irène sont désemparés après l’annulation de leur mariage. Léonardo décide de dire à Rébéca qu’il ne l’aime plus et qu’il ne veut plus d’elle.