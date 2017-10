Replay Amour Secret - épisode 247

Ce dernier essaie de la rassurer sur son traitement qui est sans danger et lui demander de s’en tenir à leur plan. Agustina n’est pas loin et entent leur conversation. Jimena discute de la proposition de mariage d’Adolfo avec son fils Léonardo qui se fâche et considère cela comme de la folie. Ils se disputent et Jimena s’en va. Martha informe Carlos de cet évènement qui le décontenance.