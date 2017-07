Replay Amour Secret - épisode 187

Felipe et Paula se préparent à passer une soirée en amoureux mais Virginia arrive et les interrompt. Elle se renseigne chez Félipe sur la situation juridique de Irène après le retour de Rébéca. Au bureau, Tony et Maribel montrent à Carlos des vidéos sur lesquelles on voit Rodrigo, Alejandra et Rébéca discutant ensemble. Carlos trouve tout cela surprenant..