Replay Amour Secret - épisode 130

Altair discute avec Maribel et lui donne des papiers de divorce pour qu’elle les fasse passer à Juan Pablo. Léonardo et Irène sont au lit et ce dernier lui fait part de son envie d’avoir un enfant avec elle. Virginia ment à sa fille Maria Lucia en lui disant qu’elle n’est que sa sœur mais plus tard Zulay qui lui conseillera de dira la vérité à sa fille au plus tôt. Adolfo va voir Jimena avant son voyage en Europe et tous les deux se disputent et se disent des vérités.