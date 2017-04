Replay Amour Secret - épisode 129

Maria Lucia avoue à Irène qu’elle est amoureuse de Léo mais aussi en colère contre lui car c’est un courreur de jupons. Agustina a écouté la conversation et met en garde Léo contre maria Lucia. Il lui parle aussi de l’héritage laissé par Rébéca sa maman, héritage qu’Agustina ne veut partager qu’avec lui. Julio, caché derrière une porte écoute leur conversation. Léonardo conseille à ses enfants de faire attention à ce qu’ils disent à Agustina pour éviter qu’elle les punisse. Felipe et Rodrigo s’expliquent et plus tard ce dernier déboule chez Alejandra en colère.