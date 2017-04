Replay Amour Secret - épisode 126

Felipe et Virginia découvre que Martin vend des informations et préviennent la police qui l’arrête et l’envoie en prison. Ils réalisent que les documents en leur possession sont dangereux et que le Docteur Campobueno a été tué pour ça. Altair supplie Carlos Ernesto de lui pardonner et de se réconcilier mais ce dernier refuse et lui dit qu’il n’a plus de sentiments pour elle.