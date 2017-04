Replay Amour Secret - épisode 125

Léonardo est furieux lorsqu’il l’apprend et Rodrigo lui ont des mots lorsqu’ils se voient. Plus tard Alejandra montre à Rodrigo son bureau et ce dernier se met à l’embrasser ne se doutant pas que Leonardo pouvait les apercevoir. Maria Lucia est en colère car elle a découvert que Léo a embrassé Maribel. Elle lui reproche d’être irresponsable et jure de ne plus le revoir. Julio profite de l’incident pour se rapprocher de Maria Lucia et lui jurer respecter et amitié.