Replay Amour Secret - épisode 124

Agustina s’en prend à Zulay et Trinidad qu’elle accuse de se moquer de sa sœur. En représailles Agustina avertit Irène qu’elle va renvoyer Zulay. Léo demande des infos sur son père à Tony. Ce dernier le rassure sur la conduite exemplaire de Léonardo et lui conseille de ne pas faire confiance à Alejandra. Julio surprends Maria Lucia dire qu’elle aime Léo et ce dernier jaloux dit à un ami qu’il s’en prendra à son frère pour ça.