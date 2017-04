Replay Amour Secret - épisode 123

Ensuite il présente un document à Léonardo attestant qu’il le supporte et dont la signature lui donnera le droit de vote. Léonardo accepte. Virginia et Felipe se rendent chez le docteur qui a signé l’acte de paternité mais apprennent sa mort quinze ans plutôt par sa fille. Elle leur apprend que son père suivait l’affaire de l’arrestation de Virginia et était convaincu de son innocence. Elle leur remet un dossier contenant des noms et en leur disant qu’un d’entre eux était le véritable coupable. Ils apprennent que le docteur est mort dans un accident.