Replay Amour Secret - épisode 122

Léonardo apprend par Juan Pablo qu’il a une preuve contre Adolfo. Trinidad et Zulay sont surprises de voir Agustina parler au portrait de Rébeca, sa soeur défunte. Elle lui parle d’une lettre qu’il faut faire connaître. Oriana annonce à Alejandra qu’elle n’est pas enceinte et qu’elle va prévenir Léo mais cette dernière lui conseille d’attendre et de le faire souffrir d’abord. Jimena confie à son fils Léonardo qu’elle est à l’origine du vol de la tablette d’Adolfo et de la récupération de preuves contre lui.