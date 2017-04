Replay Amour Secret - épisode 121

Elle le rassure en disant qu’elle voulait éviter des problèmes et surtout oublier cette mauvaise expérience. Irène se voit offrir un cadeau par Rodrigo en mentionnant leur moment passé dans l’ascenseur et Irène l’accepte à condition qu’il ne l’embête plus à ce sujet. Felipe surprend Martin recherchant les documents de Virginia mais ce dernier arrive à le berner. Virginia et Felipe découvrent en lisant les documents de Miguel Ferrandiz l’implication d’un médecin et décident d’aller le voir.