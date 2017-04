Replay Amour Secret - épisode 119

Léonardo essaie de joindre Irène par téléphone, en vain. Agustina dit ironiquement à Trinidad qu’Irène doit avoir une liaison. Irène arrive enfin et rassure tout le monde. Juan Pablo appelle Julian Zamora pour une réunion et essaie d’avoir des informations sur son alliance avec Casares et Rodrigo mais ne réussit pas à obtenir ce qu’il veut.