Répétitions du Heiva : une loi pour éviter les plaintes

Rédaction Web

Invité du journal de TNTV, le ministre de la Culture a expliqué qu’un projet de loi du Pays serait soumis, dès mercredi, au conseil des ministres avant d’être présenté au CESC, puis aux représentants de l’Assemblée pour adoption. Parallèlement, un toilettage du Code de l’Environnement est annoncé.Des textes qui visent à prendre en compte « l’exception culturelle » polynésienne.Suivra un « arrêté d’application qui prévoira ensuite la période de répétitions où les plaintes –de riverains, NDLR- ne pourront pas être prises en compte », a précisé Heremoana Maamaatuaiahutapu. La période concernée devrait s’étaler « certainement de février à juillet ».Mais si le ministre parle d’une « avancée importante », il prévient qu’elle « ne réglera » pas tout. Le non -enregistrement des plaintes pour nuisances sonores ne signifiera pas que les groupes seront autorisés « à faire tout et n’importe quoi », a-t-il prévenu.Il a d’ailleurs appelé ces derniers à faire des « efforts » pour parvenir à cohabiter avec le voisinage.« Certains groupes s’adaptent. Ils répètent parfois avec de petites sonos, des instruments plus petits », a-t-il déclaré.Par ailleurs, le ministre de la Culture a dit être parvenu il y a peu à un accord avec le Port Autonome pour permettre aux différentes formations de répéter à Motu Uta « jusqu’à 20 heures au moins ».Enfin, il a annoncé que le futur Centre culturel comprendrait « une salle insonorisée de 900 m2 qui sera dédiée aux répétitions ».