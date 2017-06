Reo, l'application qui regroupe les mots du dictionnaire tahitien

Le service de la Traduction et de l’Interprétariat (STI) a présenté vendredi l’application pour smartphone Reo. Elle vient compléter le lexique du Fare Vana'a publié en 2015. Car, en plus des 31 000 mots présents dans le dictionnaire, elle traduit instantanément plus de 15 000 mots du Français au Tahitien et 16 000 mots du Tahitien au Français."C’est un moyen supplémentaire qui permet l’accès à la langue. Il va encore y avoir des améliorations, accès vocal, images, abécédaire … Mais c’est notre premier pas dans le monde numérique ! ", se réjouit Tanya Tahauri, chargée de mission des langues au ministère de la culture.Son créateur, Peter Meuel, est un jeune développeur polynésien. Il rêvait d'une application pratique qui lui permettrait d'apprendre sa langue sans se trimbaler des kilos de dictionnaires sur le dos. "Quand j’étais en métropole, je voulais garder un lien avec ma langue mais je ne pouvais pas le trouver dans ma poche. J’ai acheté tous les dictionnaires, celui de l’Académie, de Yves Lemaître, mais rien ne passait dans ma poche donc j’étais très frustré. Je faisais des applications mobiles, donc quand je suis rentré en Polynésie, je me suis dit que j’allais créer cette application", explique ce diplômé d’un doctorat en informatique.

Le Pays, à travers le STI, a souhaité mettre cet ouvrage à la disposition de tous, gratuitement. Il suffit de se rendre sur « AppStore » ou « PlayStore » pour télécharger REO. L'application est disponible sous système iOS et Androïd.