Rentrée scolaire au lycée de Uturoa

Rédaction Web avec Jessica Doucet

La cloche retentit à l'annonce de l'ouverture des dortoirs. Après le pointage, les pensionnaires du lycée d'Uturoa, regagnent leur chambrée, qui sera leur demeure pour les dix prochains mois. A la question, "qu'est-ce qui va vous manquer le plus?", "le confort de la maison", répondent-t-ils en chœur et en rigolant.Certains, trouvent à redire, "Les enfants n'étaient pas content de leur box, ils ne se connaissent pas et veulent être avec leurs cousines", explique une mère de famille.Originaire de Maupiti, Tauhere, 14 ans, quitte pour la première fois son foyer. Aidées de ses camarades de chambre, elle prend ses repères sous le regard ému de sa mère. "Je m'y étais préparée cela fait un moment. Mais depuis ce matin je m'aperçois, que non. Je ne m'y étais pas assez préparée. Je suis plus stressée qu'elle. Je crois que pour toutes les mamans cela doit être pareil."Chez les garçons, c'est Emile qui accueille les nouveaux arrivants. Il en profite toujours pour donner quelques conseils. "Pour eux c'est une chance d'avoir une place à l'internat, et comme je leur ait dit, c'est leur lieu de vie pendant dix mois."Cette année, le lycée enregistre plus de 240 internes issus de Bora Bora, Maupiti, Tahaa et Huahine.