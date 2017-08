Rentrée du CAPF : foule pour les inscriptions

Rédaction web

Foule ce mercredi au Conservatoire artistique (CAPF) à Tipaerui. Inscriptions et réinscriptions étaient ouvertes. Les parents ont fait la queue pour obtenir les meilleurs horaires de cours. "Il y a du monde à cette journée parents professeurs. Il s'agit d'obtenir le meilleur créneau parce qu'il faut tenir compte de l'emploi du temps des élèves à l'école", explique Fabien Dinard le directeur.C'est la section classique qui pose le plus de soucis. "Il faut faire la queue pour avoir le créneau pour la formation musicale, ensuite il y a les cours individuels d'instruments, et les pratiques collectives aussi. Donc il faut trouver plusieurs créneaux pour la semaine."Les journées de mercredi et jeudi sont destinées à la réinscription des élèves du C.A.P.F. et à la prise en compte des demandes d'inscription dont les dossiers, complets, ont été déposés courant juin et début juillet. Ceux qui n'ont pas déposé leur dossier à temps pour une première inscription, seront reçus vendredi. "Ils vont hériter des créneaux qui restent. Il est possible qu'il n'y ait plus de place pour certains instruments. Ils seront alors réorientés vers d'autres disciplines."Le CAPF fait néanmoins en sorte que chacun ait sa place. "Par exemple en danse qui est notre discipline où il y a le plus de monde (plus de 600 élèves l'année dernière), on va essayer de désengorger le mercredi et le vendredi. On va mettre les cours de haut niveau le mardi et le jeudi pour pouvoir accueillir plus d'élèves le mercredi et le vendredi. On essaie de contenter tout le monde", souligne Fabien Dinard.Les cours reprendront lundi 28 août. Plus de 1800 élèvessont attendus cette année, dans les quarte sections principales d’enseignement : arts traditionnels, arts classiques, arts visuels, art dramatique.Nouveautés cette année : l'ouverture d'une unité d'arts graphiques au sein du département des arts visuels ; l'arrivée d'un coach vocal, Mimifé, au sein du département des musiques actuelles (rock/pop); la reprise de la chorale des adultes, après deux ans d'interruption.L'établissement s'est également doté d'une nouvelle scène à ciel ouvert, un Paepae qui permettra aux différentes formations de l’établissement d’évoluer dans les jardins de l'établissement.