René Bidal salue le courage d'Alexandra Caldas

Atteinte de mucoviscidose, Alexandra a été greffée des deux poumons en novembre 2012. Samedi dernier, elle a accompli un exploit exceptionnel dans une mer agitée. Elle a rejoint Moorea à la rame pour encourager les patients atteints de la mucoviscidose et sensibiliser le grand public au don d'organes."Elle a fait preuve d’une énergie, d’un courage et d’une joie de vivre hors du commun", écrit René Bidal. Selon lui, Alexandra est"un exemple rare de volonté et de générosité pas seulement pour notre jeunesse mais pour nous tous. Le Haut-Commissaire lui a remis, une maquette de pirogue à six, aux couleurs de la République."