Rencontres de la Sécurité: Prévenir pour mieux agir

Rédaction Web avec Laure Philiber

Deux grandes journées à destination du grand public sont prévues : mercredi dans les jardins de la mairie de Papeete et samedi, à Carrefour Faa’a. Au programme une simulation d’investigation criminelle, mais aussi quelques rappels avant la saison cyclonique. En plus des gestes qui sauvent, ou de la sécurité au volant, vous pourrez aussi en savoir plus sur comment travaille la brigade cynophile à travers des démonstrations de recherches de stupéfiants.Le colonel Pierre Masson, directeur de la protection civile au Haut-commissariat nous en dit plus. "Nous sommes à l'entrée de la saison dite cyclonique, mais cette période est aussi marquée par de fortes pluies torrentielles, comme en janvier dernier, qui peuvent impacter la population, et à ce titre, cette semaine, aussi bien à Tahiti, Moorea, Raiatea et Hao, nous animerons des stands articulés autour de deux thèmes principaux. Les gestes qui sauvent, et la prévention sur les risques naturels et climatiques."Pour le colonel, l'important pour la population c'est de connaitre, concernant les risques climatiques, les conseils et les bonnes pratiques recommandées dans la brochure éditée par le haut-commissariat, qui précise pour chaque phase, pré-alerte, alerte et une fois que le cyclone est passé, "Quelles attitudes, la population doit avoir. Mais la première des attitudes, c'est avant tout une attitude de préparation. Comme protéger son habitation en élaguant les arbres aux alentours, l'encordement des maisons, c'est aussi identifier dans sa maison un endroit où l'on sera en sécurité".Si l'on est pas certain d'être en sécurité dans sa maison, "La population est invitée à se rapprocher de chaque mairie, pour savoir quels sont les abris publics identifiés par le plan communal de sauvegarde, pour se mettre à l'abri."