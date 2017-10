Rencontre entre Nicole Sanquer et Laura Flessel, ministre des Sports

Rédaction web avec communiqué

Nicole Sanquer a fait part de plusieurs points à la ministre. Elle a abordé l’importance du "Sport sur ordonnance" avec la mise en place au niveau local d’une expérience pilote qui porte sur une centaine de patients identifiés par les médecins, et où l'activité physique leur sera prescrite pour lutter contre leurs maladies.La députée n’a pas manqué de rappeler le succès des grands évènements sportifs de cette année comme les Jeux des archipels des Marquises, de Tatakoto et de Rimatara, ces jeux ayant pour objectif de créer du lien entre les îles et de développer certaines disciplines dans les archipels les plus éloignés, mais aussi le championnat du monde de Beach Volley Scolaire, le Championnat du monde Va’a.La ministre, Laura Flessel a présenté la politique sportive qu’elle entend mener et qui se structure autour de quatre axes d’action : le développement du sport pour tous, l’organisation du sport de haut niveau, la prévention par le sport et enfin la promotion des métiers du sport et le développement de l’emploi sportif.Elle a également affirmé sa volonté de mettre en place un pacte de performance qui reposera sur un engagement mutuel de l’Etat, des entreprises et du mouvement sportif au service d’un projet commun : faire gagner nos sportifs en sécurisant leur situation sociale et financière, sans évidemment oublier nos sportifs ultramarins. La députée a pu ainsi évoquer les dispositifs d’aide mis en place pour les sportifs polynésiens de haut niveau par le Pays.Alors que les Outre-mer sont un vivier de champions olympiques, leur formation et leur parcours vers l’Hexagone sont encore insuffisamment structurés, selon la députée qui souhaite un renforcement du soutien à ces athlètes.Cette rencontre a permis de pouvoir inscrire la Polynésie dans les quatre axes prioritaires de la Ministre des Sports et ainsi mener une réflexion sur l’accompagnement de l’Etat aux différentes initiatives du Pays.