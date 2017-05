Remise de plus de 80 bons d’aide au logement, de 6 clés de fare OPH

Selon le communiqué, ce sont quatre-vingt-sept familles réparties sur vingt-trois communes allant de Mahina, Papenoo, Tiarei, Mahaena, Afaahiti, Faaone, Mataiea, Papearii, Tautira, Teahupoo, Vairao, Punaauia, Faaa, Papeete, Paopao, Teavaro, Afareiatu, Papetoai, Haapiti, Fakarava, Takaroa, Tureia et Huahine qui ont reçu leurs bons d’aides au logement.Parmi elles, treize familles originaires des communes de la presqu'ile de Tahiti, ainsi qu'une famille ayant fait le déplacement de Moorea, ont ainsi reçu leurs bons d’aides de la part du ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou.Le montant total de ces bons s’élève à 61 200 000 Fcfp, dont 34 200 000 Fcfp pour les 57 bons concernant les îles du Vent (Tahiti et Moorea) et 27 000 000 Fcfp pour les bons concernant les îles autres que Tahiti et Moorea.

De plus, six familles, dont deux familles de Punaauia, une famille de Papearii, une famille de Mataiea, une famille de Mahina et une famille de Paopao ont reçu les clefs de leur nouveau fare OPH. Durant la remise de clés, le ministre a insisté sur la nécessité pour les familles de prendre soin de leur nouvelle habitation et sur l'obligation d'assurer leur logement chaque année.

Rédaction Web avec communiqué