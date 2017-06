Remise de diplôme de quatre sauveteurs en mer volontaires

Mehiti Vahimarae 19 ans, a déjà obtenu le BAFA 1 et le PSC1 grâce au programme solidarité, et est aujourd’hui très contente d’avoir obtenus sont B.S.A. Ce diplôme délivré par la Polynésie Française reconnaît à son titulaire des compétences pour organiser et surveiller des baignades accueillant un public de mineurs. Il lui permet également d’intervenir en cas d'accident par la mise en oeuvre de techniques de sauvetages et de secourisme.

« Ces formations sont des plus pour moi. J’apprends de nouvelles choses qui me serviront autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Par exemple grâce au PSC1, si un membre de ma famille a besoin de premiers soins, je connais désormais les gestes qui sauvent. En plus grâce au BSA, j’ai appris à secourir une personne dans le milieu aquatique »



Anna Tetoofa 39 ans fait également partie des diplômés :

« Ces formations vont être un plus. Les diplômes de sécurité sont très demandés et valorisent nos CV. Je serais volontaire pour les 1ers Championnats du Monde de Va’a Marathon. Cette expérience et les formations qu’elle m’a apportées vont m’aider dans ma vie professionnelle ! »