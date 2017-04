Remise de clés de fare OPH

Rédaction web avec communiqué

Treize familles originaires des communes de la presqu'ile de Tahiti, ainsi qu'une famille ayant fait le déplacement de Moorea, ont ainsi reçu les clés de leur fare OPH de la part du ministre en charge du Logement, Jean-Christophe Bouissou.Le ministre était accompagné pour l'occasion du maire de Taiarapu-Ouest, Wilfred Tavaearii, et des représentants des maires des communes de Taiarapu-Est, Hitiaa O Te Ra et Teva I Uta, ainsi que des équipes de l'OPH.Le ministre a insisté sur la nécessité pour les familles de prendre soin de leur nouvelle habitation et sur l'obligation d'assurer leur logement chaque année.