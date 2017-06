Remise d’attestations de formation continue aux auxiliaires de santé

Rédaction web avec communiqué

« A cette occasion, les auxiliaires de santé ont présenté leur métier à travers un diaporama. Ces agents ont bénéficié d’un programme de remise à niveau (…) Les auxiliaires de santé représentent le premier niveau de soins au plus près des populations isolées. Ils assurent des soins curatifs et préventifs sous la supervision de leurs infirmières et médecins référents la plupart du temps à distance », rappelle la Présidence.« La direction de la santé a souhaité améliorer la qualité de la prestation effectuée par ces agents auprès des usagers en organisant cette formation à Tahiti sous la forme de sessions de 9 semaines (…) Ce programme de formation a débuté en 2015 et se terminera avant la fin de l’année 2017. Il est financé par l’Etat et le Pays dans le cadre du Contrat de projets ».