Remaniement ministériel imminent

Redaction web avec Thomas Chabrol

"Nous allons nous mettre en conformité avec le budget de combat que nous avons fait voter par l'assemblée en fin d'année dernière et être beaucoup plus opérationnels" a annoncé Edouard Fritch pour expliquer le remaniement à venir.Le Président suggère qu'il devrait y avoir plus d'arrivées que de départs, sans toutefois divulguer de noms.Il est probable que Nuihau Laurey quitte la vice-présidence. Les portefeuilles de l'Education et des Sports pourraient de nouveau être séparés, avec le possible retour de René Temeharo au gouvernement.Le Président a déjà annoncé à plusieurs reprises sa volonté de regrouper les portefeuilles de la Santé (actuellement Patrick Howell), et des Affaires Sociales (actuellement Tea Frogier), afin de laisser un seul ministre conduire la réforme de la PSG.Le calendrier politique peut aussi favoriser certaines sorties : Nuihau Laurey sera bientôt contraint de choisir entre le Sénat et le gouvernement en vertu de la loi contre le cumul des mandats ; et Patrick Howell et Nicole Sanquer sont candidats aux législatives.Edouard Fritch avait déjà annoncé ce remaniement en septembre dernier, avant de le reporter.