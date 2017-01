Remaniement: Faatau, Raynal et Bouteau devraient être les nouveaux visages du gouvernement

Toute la journée de jeudi a été consacrée aux derniers réglages et ajustements du nouveau gouvernement d'Edouard Fritch, le troisième depuis son accession à la présidence. Selon nos informations, voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle équipe gouvernementale qui sera officialisée aujourd'hui:



Teva Rohfritsch: le n°2 du Tapura devrait accéder comme prévu à la vice-présidence . Il conserve la Relance économique, l'Economie bleue, le Numérique et sera également chargé des grands projets (Hao, Mahana Beach...)

Nuihau Laurey: la sénateur laisse la vice-présidence mais doit conserver le Budget, les Finances et l'Energie . S'il souhaite poursuivre son mandat de parlementaire, il devra quitter le gouvernement au pire en septembre, en raison de la loi sur le cumul des mandats.

Jacques Raynal: le médecin, ancien ministre de Gaston Flosse, est pressenti pour remplacer Patrick Howell. Il s'occupera non seulement de la Santé mais devrait aussi prendre en charge la réforme de la PSG .

Luc Faatau: ancien du TNAD, mais aussi candidat malheureux à la candidature pour les législatives, il devrait remplacer Albert Solia à l'Equipement .

Nicole Bouteau: la représentante Tapura, présidente de la commission du tourisme à l'assemblée, devrait remplacer Jean-Christophe Bouissou au ministère du Tourisme .

Jean-Christophe Bouissou: il devrait quitter donc le ministère du tourisme pour prendre celui du Logement .

Tearii Alpha: le ministre du Logement devrait changer de portefeuille pour prendre le Foncier et l'Agriculture. Ce dernier portefeuille était dévolu à Edouard Fritch depuis que Frédéric Rivetta avait dû "redescendre" à l'Assemblée pour renforcer la majorité.

Nicole Sanquer: contrairement à Patrick Howell, qui va se consacrer entièrement à sa campagne des législatives, la candidate dans la deuxième circonscription devrait rester au gouvernement avec ses deux attributions: Education et Jeunesse et Sports .

Heremoana Maamaatuaiahutapu: en plus de la Culture il pourrait se voir confier l'Artisanat .

Tea Frogier: elle devrait conserver le Travail et la Condition féminine.



Un gouvernement qui pourrait subir encore quelques modifications. Jeudi soir, le Président était encore en train de travailler sur l'attribution des différents portefeuilles.



Bertrand Parent