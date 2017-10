Relevez le défi zéro déchet !

En matière de déchets, la Polynésie française fait face à un certain nombre de contraintes géographiques (faibles surfaces disponibles, éclatement des îles, îles volcaniques/atolls coralliens), de contraintes démographiques (une population de 270 000 habitants à laquelle s’ajoutent 160 000 touristes par an), et une évolution des habitudes de consommation, avec un recours de plus en plus important à l’importation (augmentation des importations de 40 % en 10 ans environ).

La production de déchets ménagers des Îles du Vent (IDV) est estimée à 52 000 tonnes, soit près de 265 kg/hab./an.



Pour encourager la population à réduire ses déchets, la direction de l’Environnement et l’Ademe (Agence de l’environnement et de la

maîtrise de l’énergie) lancent le défi zéro déchet.

Personne seule, en couple, avec ou sans enfant, habitant Tahiti ou Moorea, vous pouvez vous inscrire pour participer au défi.



Le défi se déroule sur la période de novembre 2017 à mars 2018. Pendant quatre à cinq mois, chaque foyer candidat applique les gestes de prévention de son choix parmi une liste d’actions proposées. Au minimum, 4 de ces gestes doivent être adoptés. Pour vérifier que la quantité de déchets diminue, les foyers pèsent leurs déchets et renseignent une fiche associée à leurs nouveaux gestes.

Au cours de cette période, sont proposés aux candidats le kit débutant du zéro

déchet ainsi que des animations gratuites, comme par exemple :

• visites des installations de gestion des déchets localement ;

• atelier couture ;

• atelier compost & faa’apu ;

• atelier cuisine ;

• atelier cosmétiques maison ;

• atelier « mes produits d’entretien » ;

• atelier « une fête écologique » ;

• apéro cinéma ;

• stages pour les enfants.



A la fin de l’opération une soirée "récompense" permettra de remercier les candidats et d’évaluer les efforts faits durant la campagne. Dans ce défi, les organisateurs ne souhaitent aucun jugement, pas de perdants, pas de gagnants, juste des éco citoyens conscients et sensibilisés.