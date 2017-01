Réhabilitation du marae Mahaiatea : appel à témoins après un vol de pierres

Rédaction web

Le projet de réhabilitation du marae de Mahaiatea, démarré il y a un an, se poursuit à Papara. Un projet colossal, d'autant plus que le site a été très endommagé au fil des ans. "Le projet s'est basé sur le principe qu'on doit essayer de retrouver des aspects de l'architecture originale du marae. Le marae a été bien endommagé depuis 200 ans. D'abord parce qu'à l'époque on a récupéré toutes les pierres taillées pour faire le pont de la Taharuu. Ensuite, les gens ont pris des pierres pour mettre dans leurs jardins, constructions, etc. Et la mer a bien abîmé la partie arrière. Très peu de l'architecture originale subsiste aujourd'hui. On voit beaucoup de pierres qui ont été rajoutées, par des gens de bonne foi (...) Le problème c'est qu'on a une architecture qui ne correspond plus du tout à l'architecture ancienne. On a été obligé de creuser pour trouver ce qui reste de l'époque", expliquait en décembre dernier Mark Eddowes archéologue au service de la culture.Mais le début des travaux n'a pas empêché que les vols de pierres continuent sur le site sacré. Mardi, la commune de Papara a lancé un appel sur Facebook : "Depuis le commencement des travaux pour la réhabilitation du marae de Mahaiatea, un vol de pierres s'est produit sur le site.Ces pierres auraient dû servir à ce projet de grande ampleur. Ainsi donc, la commune de Papara lance un appel à témoins." La commune invite toute personne ayant des informations à se rapprocher de la police municipale (Contact : 40 547 548).