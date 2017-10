Réhabilitation de la Cité Grand : un délai supplémentaire pour le diagnostic

(Compte-rendu du conseil des ministres)

Dans le cadre de ses actions, l ’Office Polynésien de l’Habitat procède à l’étude de l’ensemble de la résidence Cité Grand située dans la commune de Pirae, et comportant 212 logements, une aire de jeu, des espaces verts et une station d’épuration.Dans un premier temps, un diagnostic, de l’ensemble des bâtiments, en vue de leur réhabilitation, a été mené par l’OPH. Il s’agissait de définir le programme de l’opération de réhabilitation, l’estimation du coût des travaux et le délai de réalisation.Le délai de réalisation de ce diagnostic a été estimé à 12 mois, pour un coût total estimé à 30 000 000 Fcfp TTC, financé au titre du Contrat de projets. Cependant, les opérations n’ont pu commencer qu’à compter du mois d’avril 2017, lorsque l’OPH a obtenu l’accès au site en sa qualité de maître d’ouvrage délégué.En outre, suite aux intempéries subies en ce début d’année, les bâtiments 4 et 7 ont été étudiés en priorité afin de procéder aux travaux d’urgence pour le relogement des familles sinistrées. L’OPH doit maintenant poursuivre les études et les audits de sécurité concernant les autres bâtiments, c’est pourquoi un délai de 12 mois supplémentaires a été accordé, avec une date limite de réalisation au 28 septembre 2018.