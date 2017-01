Réforme de la PSG II : où en est-elle?

Une concertation dans l'espoir d'aboutir à une "union sacrée" autour de la protection sociale généralisée a été menée entre février et août 2015, suivie d'une restitution des travaux jusqu'en avril 2016. Après un préavis de grève générale, le processus a été interrompu entre mai et juillet 2016, pour donner à l'intersyndicale le temps de formuler des propositions.



Depuis : les négociations sont au point mort. Il faut dire qu'une partie des syndicats considère que cette réforme pèse trop sur les salariés. La proposition de retarder le départ à la retraite à 62 ans passe mal. Le gouvernement est stable depuis 2 ans et la conjoncture économique s'améliore...



Qu'est-ce qui freine la mise en place de cette réforme? "Les partenaires sociaux, unanimement, ont fait des propositions sur la réforme de l'assurance santé. Il se trouve qu'au gouvernement, certains ne sont pas prêts à aller dans ce sens là : peur des lobbys de santé, peur de la réforme dans certains cas" indique Yves Laugrost. "Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Il faudra se fâcher avec des gens, et ça, à l'approche des élections présidentielles, législatives et territoriales, peut-être que ça freine certains dans leurs ardeurs!"



Canaliser les dépenses de santé avec la mise en place d'une fiscalité comportementale; élaborer un schéma de prévention du surpoids et de l'obésité; faire du médecin référent le pivot du parcours de santé, sont quelques une des pistes explorées par le gouvernement, qui souhaite également unifier la branche maladie et réformer le financement de la retraite.



"Les Polynésiens vivent beaucoup plus longtemps aujourd'hui, et les retraites sont à verser plus longtemps, et très certainement, il faudra faire comme tous les pays qui ont le même système que nous : revoir les paramètres. Là, c'est une affaire de choix politique", pour la présidente de la commission santé de l'Assemblée.



Des choix politiques que le président du pays promet de dévoiler prochainement....



Laure Philiber