Recrudescence de la leptospirose suite aux intempéries

14 cas de leptospirose ont été déclarés durant la période entre le 16 et 29 janvier, dont une dizaine de cas hospitalisés. Durant la période allant du 30 janvier au 5 février, 12 cas ont été déclarés . La majorité des cas se trouve à Tahiti. Les communes les plus touchées depuis les intempéries du dimanche 22 janvier sont Punaauia, Faa'a et Pirae.Concernant la dengue, Le nombre de cas confirmés par les laboratoires a légèrement diminué et s’élève à 29 (12 cas en semaine 1 et 17 cas en semaine 2). Pendant cette période, les cas confirmés étaient localisés à Tahiti, Moorea, Raiatea, Raivavae. Parmi les 32 cas confirmés : 55,2 % étaient des enfants de moins de 15 ans, 7 cas ont été sérotypés DENV-1 et 4 cas ont nécessité une hospitalisation.Avec les intempéries, le risque de transmission de la leptospirose augmente, soyez extrêmement vigilant.- Protection des plaies avec un pansement imperméable- Limitation des contacts avec la boue et l’eau douce : porter des bottes, ne pas se baigner aux embouchures des rivières- Dératisation et contrôle des pullulations de rongeurs par la gestion des déchets- Consultation médicale en urgence dès les premiers signes