Reconnaissez-vous vos bijoux volés ?

Les gendarmes ont interpellé plusieurs malfaiteurs et receleurs. Plus d’un millier de bijoux ont été découverts, les objets sont en cours d’identification.Vous avez été victime d’un vol portant sur des bijoux (bagues, colliers, bracelets, pendentifs, montres, perles et pièces de monnaies) au cours de ces deux dernières années, vous êtes invités à consulter la page Facebook où les photos des bijoux sont en ligne , ou sur le site du haussariat. Si vous reconnaissez un ou plusieurs objets comme étant propriété avec justificatifs (photographies, factures, plaintes), contactez le centre opérationnel de la Gendarmerie de Papeete au: