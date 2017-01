Recenser les sinistres pour répondre aux besoins de la population

Le Ministre du logement, vice-président ;

Le Ministre en charge de l’agriculture, membre ;

Le Ministre des affaires sociales, membre ;

Le Ministre de l’équipement, membre ;

Le(s) maire(s) et le cas échéant le(s) maire(s) délégué(s) de la (des) commune(s) concernée(s) par les sinistrés déclarés comme calamité naturelle, membre(s) ;

Le président de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi, de l'assemblée de la Polynésie française, ou son vice-président, membre ;



Cette décision a été prise après le constat sans équivoque de la situation d’urgence et de fragilité dans laquelle les populations et les entreprises ont été rapidement et brutalement projetées, les 21 et 22 janvier.C’est pourquoi, afin de permettre de répondre rapidement aux besoins urgents et légitimes des populations, le Gouvernement a décidé d’instituer une commission de recensement des sinistres et de répartition des secours, et dont le champ d’intervention va concerner les domaines des affaires sociales, de l’habitat, de l’agriculture et de l’économie.Cette commission sera notamment chargée de délibérer sur les rapports et pièces communiquées à son Président, par l’ensemble des équipes de recensement et des services d’instruction, dans chacun des domaines susvisés. Elle est constituée des membres suivants :Le Gouvernement annonce que dans chacun des secteurs précités, les services du Pays, des communes, les forces de police, pompiers, équipes techniques de l’EDT, de l’OPT, associations, et bénévoles sont d’ores et déjà à pied d’œuvre pour effectuer les premiers recencements en vue de faciliter la distribution des aides d’urgence notamment.A titre d’information, la commission se réunira dès ce jeudi afin de proposer les premières mesures d’urgence en réponse aux attentes légitimes des populations dépourvues des moyens et ressources les plus élémentaires.Projet de loi du Pays relatif à la dématérialisation des actes et aux téléservicesMaintien du prix des hydrocarbures au 1er févrierConstructions d’hélistations à Taravao et Moorea