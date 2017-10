Rapprocher la prise en charge du patient atteint du cancer de son lieu de vie

Lors de son passage en Polynésie française, dans son discours du 22 février 2016, le Président de la République française s’est engagé à « soutenir le développement du service d'oncologie du centre hospitalier de Polynésie française avec un apport de 716 millions Fcfp (soit 6 millions d’euros) sur trois ans et la mise à disposition de trois médecins internes pendant cinq ans ».



Depuis cette annonce, le Pays a adopté un schéma d’organisation sanitaire (avril 2016) et « un plan cancer » (août 2017) visant à un développement coordonné de la cancérologie et à une meilleure organisation de la prise en charge.



L’Etat propose de formaliser l’engagement du Président à travers une première convention destinée à « développer la filière de prise en charge du patient atteint de cancer pour l’exercice 2017 ». Aussi, le ministère de la Santé a voulu profiter de cette aide pour lutter contre les inégalités territoriales en rapprochant la prise en charge du lieu de vie, renforcer les capacités techniques existantes et développer le système d’information pour une meilleure connaissance de la pathologie.



En accord avec l’Etat, cinq opérations d’investissement ont donc fait l’objet d’une décision de programmation pour 2017 signée par l’Etat, le Pays et le CHPf. Les actions retenues sont la mise en place de la chimiothérapie délocalisée dans les hôpitaux de Taravao et Uturoa, l’installation d’un mammographe à l’hôpital de Taiohae, la modernisation du registre des cancers ainsi que la modernisation du service de radiothérapie du CHPf. Ces opérations représentent un coût total de 283 674 821 Fcfp (HT).



La participation financière de l’Etat s’élève à 80% de ce montant soit 226 939 857 Fcfp (1 901 756 euros). Celle du Pays à 93 612 691 Fcfp (56 734 964 Fcfp + 36 877 727 Fcfp de TVA). Ces actions devraient pouvoir être mises en œuvre durant le premier semestre 2018.





Autres points du conseil des ministres:

- Approbation des comptes annuels de l’exercice 2016 de l’Office des postes et télécommunications et affectation des résultats

- Prise en charge du fret des produits transformés pour la Compagnie du Fruit Marquisien

- Suivi d’exécution du budget général au 30 septembre

- Collectif budgétaire n°4 pour le budget de la Polynésie française

- Organisation du Forum de la Perliculture le 9 et 10 novembre

- Bilan de la conférence « Notre Océan » à Malte

- Partenariat entre le Pays et l’Ifremer pour la pérennité de la ressource aquacole et de l’industrie perlicole

- Fréquentation touristique en hausse de +3,1% sur le premier semestre

- Autorisation d’exploitation de la compagnie aérienne French Blue

- « Noël des solidarités » le 9 décembre au Parc Paofai

- Présentation du schéma de prévention et de promotion de la santé 2018-2022

- Projet de délibération portant approbation de la convention relative au développement de la filière de prise en charge du patient atteint du cancer

- Opération « casque usagé et ou non homologué » : aide financière accordée au Comité territorial de prévention et de sécurité routière

- Etat d’avancement des mesures d’équivalence pour l’attribution du certificat de pilote lagonaire

- Radiocommunications à bord des navires de jauge égale ou inférieure à 160 tonneaux

- Etat d’avancement des mesures d’attribution par équivalence de titres dans le cadre de la formation professionnelle maritime à la pêche

- Subventions de fonctionnement aux collèges de l’enseignement public

- Congrès de la formation professionnelle et de l’emploi

- Subvention pour l’organisation d’évènements relatifs à l’artisanat à Rimatara