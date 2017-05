Ramer à Tahiti : une première pour Hong Kong !

FT : On rame, on rame et… on rame ! L’équipe s’entraine en V6 ou V1, 4 à 5 fois par semaine, tôt le matin avant d’aller au travail. On s’entraine également sur terre 2 fois par semaine.

SP : Toute la semaine, on s’entraine à 5h du mat, avec des séries. Le week end on s’entraine en longue distance. On s’entraine aussi individuellement en Boot camp ou à la gym. Et surtout on regarde des vidéos des rameurs tahitiens en action.