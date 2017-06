"Rame avec Alexandra": elle arrive vendredi !

Rédaction web

C’est une belle histoire que la jeune Alexandra vient écrire au fenua. Née en 1985 avec la mucoviscidose, Alexandra Caldas est soignée jusqu’à ses 17 ans à l’hôpital Robert-Debré avec une lourde prise en charge rythmée par de multiples hospitalisations et séances de kinésithérapie. Jusqu’au jour où tout ça ne suffit plus et sa capacité respiratoire tombe à moins de 20%. La seule solution est une transplantation des 2 poumons.En novembre 2012, cette transplantation est effectuée à l’hôpital Georges-Pompidou. C’est le début d’une nouvelle vie pour Alexandra. Malgré des complications post-opératoires – infection pulmonaire, des reins, paralysie de l’estomac, perte de poids et des cheveux, diabète… et plus de 30 médicaments par jour – Alexandra ne se décourage pas !Désormais étudiante en géographie et aménagement du territoire, et malgré sa maladie et son espérance de vie limitée, elle veut profiter du moment présent et repousser ses limites. Grâce à sa rencontre avec Matthieu, son ancien kiné devenue son ami, elle fait du parapente, des randonnées et même du ski !Matthieu qui vit désormais à Tahitit lui lance alors un défi : ramer de Tahiti à Moorea en double aviron, soit 17 km dans le Pacifique ! Le projet « Rame avec Alexandra » est né et se déroulera le 5 août. Prévue au départ comme une simple traversée à deux, le défi s’est transformé en événement grâce notamment aux réseaux sociaux, au soutien de nombreux sponsors – dont le Pays – et aux reportages dans les médias du fenua. Kayak, va’a, bateaux sont attendus le 5 août pour accompagner et encourager Alexandra dont le message est aussi un message de vie et d’appel aux dons d’organes.La jeune-fille, une fois en Polynésie, a prévu de suivre un dernier programme d’entraînement pour préparer au mieux son défi.Alexandra et Matthieu seront les invités du Grand JT de TNTV dimanche soir. Retrouvez par ailleurs le reportage que nous avions diffusé dans notre journal en février lors des entraînements d’Alexandra en région parisienne