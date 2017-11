Rame Pour Ta Sante, une première édition couronnée de succès

Rédaction web avec Thierry Teamo

Course de vitesse, de contour de bouée et back to back, comprenez un tir à la corde version va'a, le CPS Challenge a drainé bon nombre de salariés vers le sport depuis son lancement il y a quatre mois. Ce que nous confirme Laina. "On est là surtout pour se refaire une santé, perdre du poids, manger moins."Samedi, lors de la dernière journée consacrée à Rame Pour Ta Santé, certains touristes se sont dits séduits par l’évènement organisé plage du Taaone. Comme Cinthia et Greig Krzewski qui nous viennent de Paris. "C'est une super ambiance, une belle émulation, c'est sympa. On découvre des îles qui sont très sportives, on a assisté à la Hawaiki Nui et c'était vraiment exceptionnel. Un très bel esprit sportif."Lancé en juillet dernier par la Caisse de Prévoyance Sociale, le programme CPS Challenge a un double objectif, celui d’inciter les salariés des entreprises et les personnes atteintes d’obésité à faire du sport. Les organisateurs se disent, satisfaits. "Ce que j'observe c'est qu'il y a de plus en plus de rameurs, de plus en plus d'entreprises qui veulent intégrer ce programme, ainsi que des personnes en surpoids qui viennent volontairement. Pour une première édition c'est très bien", constate Caroline Frebault, Infirmière enquêtrice à la CPS.220 salariés et 20 entreprises du fenua ont participé à cette première édition du CPS Challenge, qui sera reconduit, l’année prochaine.