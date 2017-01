Raihere Dudes victorieux au Cage Warrior League

TM / Sportstahiti.com

Arrivé en famille à Los Angeles début janvier, Raihere a pu parfaire sa préparation auprès des meilleurs et ainsi être au poids (68kg) le jour J, pour combattre dans l’organisation Cage Combat League. Si au départ il devait affronter le Brésilien Andros Silva, il a finalement affronté un Japonais suite au forfait du Brésilien sur blessure. "C’était un combat très serré face au Japonais. Je m’attendais à ce qu’il m’emmène au sol dès le premier round. Il a failli passer une clé triangle, mais j’ai réussi à m’en sortir et on s’est remis debout pour combattre en strike. À un moment j’ai vu une ouverture et j’ai pu placer un ippon. Une fois au sol j’ai enchaîné avec un ground and pound, avant de le finir par soumission ! C’était génial ! Le travail et les sacrifices paient toujours !"Notre Aito revient au fenua et rouvrira les portes de sa salle Islander MMA le 13 janvier. Son prochain combat aura lieu à Los Angeles le 4 février, pour remporter la ceinture du Cage Combat League.