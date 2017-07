Raihau Maiau, champion de France Elite avec un saut à 8.22m

Un saut qui aurait pu lui permettre de valider le niveau de performance requis pour les championnats du monde de Londres, s’il avait été réalisé dans des conditions régulières mais le vent était trop favorable +3,4. Il s’impose devant Kafétien Gomisc (Lille Métropole Athlétisme) qui lui a donné des sueurs froides.

Le spécialiste du dernier essai a failli refaire son coup préféré. Il a dû se contenter de 8,17 m, là encore trop ventés (+2,3 m/s). Un an aprés une grave blessure, Raihau est revenu semble t’il encore plus fort et avec l’ambition maintenant de briller au niveau international.

Rédaction Web avec Sportstahiti.com