Raiatea : un appel à la solidarité pour Mehani

La page « S.O.S Mehani à Raiatea » a été créée ces jours-ci par Romanella qui cherche par tous les moyens à venir en aide à Mehani et sa famille.« Cela fait trois semaines qu'elle est sur notre île et que le personnel de l'hôpital de Uturoa veille sur elle. Mehani ouvre les yeux sans trop reconnaître qui que ce soit! Sa tante qui l'assiste avec sa maman ont remarqué que la musique l'apaise », a-t-elle écrit il y a deux jours.Mais selon celle-ci, l’adolescente devrait quitter l’hôpital pour éviter toute « infection » qui risquerait « d’aggraver son état » de santé.Elle lance donc un appel à la solidarité pour trouver « une chambre spacieuse climatisée, dans une maison pouvant accueillir un couple, un bébé, et Mehani ». « Les soins seront assurés par une infirmière, un kinésithérapeute etc… », ajoute-elle.Les dons en numéraires sont également bienvenus (les cordonnées bancaires figurent sur la page Facebook) et une collecte de fonds devrait être organisée sur l’île.Malgré le fait que la jeune fille soit aujourd’hui « maintenue artificiellement » en vie, ses proches disent « garder espoir ».« Je suis persuadée que nous pouvons compter sur cette solidarité qui est innée chez nous en Polynésie Française ! Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez y contribuer », écrit l’administratrice de la page.