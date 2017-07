Raiatea applaudit l'inscription de Taputapuatea

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

La nouvelle est tombée dimanche à Cracovie: le site culturel de Taputapuātea est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Une nouvelle qui suscite la joie sur l’île sacrée."C'est une nouvelle qui nous réjouit car c'est le fruit de tant d'années d'effort qui abouti aujourd'hui.", explique Papa Marehau de l’association na papa e Vau. "C'est en 2006 que ce travail a commencé, et on a persévéré. Aujourd'hui, c'est historique et c'est important, pour les générations à venir" précise Matorai Pani du Comité des sages de Taputapuatea.Un grand pas en avant selon le comité des sages et l’association Na papa e Va’u de Taputapuatea qui perpétuent encore les us et coutumes ancestraux sur le Marae. Ce classement, c’est l’assurance de la préservation des fondements culturels de la civilisation ma’ohi."C'est nous qui officions sur Taputapuatea, et nous perpétuons ce que nos ancêtres faisaient en leur temps. Nous ne voulons pas que cela se perde. Que notre histoire tombe dans l'oubli. Cette inscription au patrimoine de l'Unesco contribuera certainement à l'épanouissement de notre histoire" espère Papa Marehau.Considéré comme le berceau de la culture polynésienne, aujourd’hui encore, les communautés de Hawai'i, de Nouvelle-Zélande et des Îles Cook y effectuent encore des pèlerinages.Grâce à ce label, le site et son histoire seront désormais reconnu dans le monde. Une valeur ajoutée qui pourrait être une aubaine pour l’économie de l’île. Ce que confirme Sylviane Terooatea, maire de Uturoa. "On doit se préparer à accueillir tout ce monde qui viendra. C'est vrai qu'économiquement, c'est une manne pour le pays et surtout pour l'île sacrée de Raiatea."Coïncidence ou pas, le festival culturel des Iles sous le vent sera célébré à Taputapaatea dans quelques jours. Les Raromatai pourront alors célébrer cette consécration comme il se doit.