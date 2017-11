Raiatea: Il blesse grièvement son frère avec un couteau

J-B. C.

L’agresseur ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Il a été, à plusieurs reprises ces derniers années, hospitalisé en psychiatrie. Mais il est aussi déjà connu de la justice pour des faits de violence.Il a expliqué que son frère le frappait régulièrement et qu’il avait voulu se défendre. La victime est toujours hospitalisée. Les médecins lui ont délivré une incapacité de travail d’une durée de 30 jours.L’auteur des coups de couteau devait être jugé aujourd’hui en comparution immédiate par le tribunal correctionnel, mais compte tenu de son profil psychiatrique et de la nature des faits, des investigations plus poussées devraient être menées.