Rahui nui no Tuha'a Pae - Le Grand Rahui des Australes

Il y a des endroits sur cette terre qui sont bénis des dieux. C’est le cas des Australes, un petit paradis qu’il faut protéger.



Au niveau mondial, les océans sont menacés, notamment par la surpêche. Les pêcheurs des Australes s'en sont rendus compte. Ils sont inquiets. Le stock de poissons a baissé. Or, un pan entier de la population locale dépend de ses ressources marines. Dans 10 ans, 20 ans, pourront-ils toujours pêcher ?



C'est pour cette raison qu'en 2014, les 5 communes des Australes ont pris leur destin en main. Elles ont voté une délibération appelant à la création d'une grande réserve marine au large de leurs îles : Rahui Nui no Tuha'a Pae.



