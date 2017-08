RSMA: Signature de deux nouvelles conventions pour former de jeunes Polynésiens

Rédaction Web avec communiqué

Le Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie éduque, oriente et forme vers 19 métiers différents des jeunes polynésiens volontaires pour intégrer cette unité militaire qui entretient un lien filial avec la Polynésie française.Sur les 700 jeunes volontaires, 35% d’entre eux sont issus des archipels éloignés et 40% d’entre eux résident dans les quartiers du « contrat de ville ». Le taux d’insertion professionnelle du RSMA de la Polynésie française est le plus élevé des Outre-Mer.Ces dernières années, presque 80% des jeunes volontaires ont un emploi à l’issue de leur temps passé au sein du régiment. Ce régiment est particulièrement impliqué aux cotés de la jeunesse polynésienne mais aussi auprès des communes dans lesquelles le régiment vient souvent apporter son aide.Cette année ce sont 510 volontaires stagiaires et 142 volontaires techniciens qui sont accueillis dont près d’un tiers sont des jeunes femmes. Le RSMA est à ce titre un acteur à part entière de la formation et de l’insertion en Polynésie française.Le RSMA-Pf est une unité militaire relevant du ministère chargé de l’Outre-mer et du ministère de la Défense. Il a pour principales missions de faciliter l’insertion sociale de jeunes volontaires Polynésiens en dispensant une formation militaire, citoyenne, scolaire et professionnelle adaptée et d’offrir à de jeunes diplômés une première expérience professionnelle.Des formations de magasinier, d’agent d’accueil touristique, d’agent administratif, d’aide aux personnes, d’entretien des espaces verts ou encore aux métiers de la mer, sont ainsi proposées dans les différents centres du RSMA-Pf.Le RSMA-Pf est notamment déployé sur l’île de Tahiti (Arue), sur l’archipel des Australes (une compagnie à Tubuai) et sur l’archipel des Marquises (une compagnie à Hiva Oa). Un conseil de perfectionnement, composé de représentants de l’Etat et du Pays se réunit au moins une fois par an afin d’analyser les effectifs par archipel et les statistiques d’offres d’emploi.Des ajustements sont ainsi régulièrement opérés afin de mettre en adéquation les formations proposées - création ou suppression de filières professionnelles - avec les évolutions du marché de l’emploi.