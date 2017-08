RDO : Comment empêcher les piétons de circuler ?

Circuler sur la RDO est interdit. Un rappel jugé nécessaire par les autorités qui dénombrent un afflux de piétons aux abords de la voie rapide. L’un d’entre eux a été fauché par un véhicule vendredi dernier. Il est toujours plongé dans le coma aujourd'hui. Deux piétons ont déjà perdu la vie depuis le début de l'année. Plusieurs aménagements ont été réalisés pour permettre aux piétons de passer d’un côté à l’autre et de circuler le long de la route sans être proches des véhicules. Mais malgré tout, les comportements à risque perdurent… Que faire pour remédier au problème ?



Pour le capitaine Sylvain Vigneux, officier adjoint de la sécurité routière, le plus important est la sensibilisation "Ce n'est pas en verbalisant à tout va que ça va changer quelque chose. Il faut expliquer aux gens que le danger est bien réel et qu'il ne faut pas y circuler ".